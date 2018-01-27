У Дмитрия Маликова в Санкт-Петербурге родился сын
24 января у певца Дмитрия Маликова родился сын. Малыш появился на свет в специализированной клинике в Санкт-Петербурге. Сведения предоставлены Telegram-каналом Super.
Супруги Маликовы прибегли к помощи суррогатной матери. Роды прошли успешно, ребенок чувствует себя хорошо. Артист пока отказывается комментировать свое отцовство, попросив у корреспондентов время, чтобы прийти в себя и осознать произошедшее.
Стоит отметить, что у Маликова есть 17-летняя дочь Стефания, обучающаяся в одном из ВУЗов Москвы. Дочь звездного папы часто подвергается критике за расточительство.
Супруги Маликовы прибегли к помощи суррогатной матери. Роды прошли успешно, ребенок чувствует себя хорошо. Артист пока отказывается комментировать свое отцовство, попросив у корреспондентов время, чтобы прийти в себя и осознать произошедшее.
Стоит отметить, что у Маликова есть 17-летняя дочь Стефания, обучающаяся в одном из ВУЗов Москвы. Дочь звездного папы часто подвергается критике за расточительство.
Автор: Джанабилова Татьяна П