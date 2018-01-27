Уфолог зафиксировал на видео сверхбыстрый НЛО над Землей
Уфолог зафиксировал на камеру НЛО, который на огромной скорости промчался над поверхностью Земли. Видео появилось на видеохостинге YouTube.
Искатель паранормальных явлений, специализирующийся на космосе, продемонстрировал пользователям ролик, на котором отчетливо виден объект, внешне напоминающий инопланетный корабль. Пришельцы попадают в кадр на несколько секунд, что указывает на огромную скорость летательного аппарата. Уфологи уже замечали аналогичную особенность при встрече с другими НЛО.
Эксперты проанализировали ролик и пришли к выводу, что НЛО прилетел из далекого космоса. Скептики, как всегда, посмеялись над доводами ученых, принявших обычный космический мусор за внеземную цивилизацию.
Ранее ученые рассказали о побеге пришельцев с Земли.
Искатель паранормальных явлений, специализирующийся на космосе, продемонстрировал пользователям ролик, на котором отчетливо виден объект, внешне напоминающий инопланетный корабль. Пришельцы попадают в кадр на несколько секунд, что указывает на огромную скорость летательного аппарата. Уфологи уже замечали аналогичную особенность при встрече с другими НЛО.
Эксперты проанализировали ролик и пришли к выводу, что НЛО прилетел из далекого космоса. Скептики, как всегда, посмеялись над доводами ученых, принявших обычный космический мусор за внеземную цивилизацию.
Ранее ученые рассказали о побеге пришельцев с Земли.
Автор: Джанабилова Татьяна П