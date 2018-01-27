Уфологи: Инопланетяне заинтересовались лесами США
Лесами США интересуются инопланетяне, космический корабль гуманоидов был запечатлен на видео. По мнению уфолога Скотта Уорринга, представители внеземной цивилизации собирают также данные о транспортных магистралях страны.
По мнению специалистов, изучающих НЛО, видеоролик с летающей тарелкой, зависшей над одной из автомагистралей, расположенной в лесном массиве, является подлинным. Скотт Уорринг заявил, что ранее он никогда не видел более подлинного видеоматериала. «Пересматривая его в пятнадцатый раз, я подумал, что видео даже более подлинное, чем те ролики со мной, которые записывали мои родители, когда я был маленький», - заявил уфолог.
Специалист полагает, что видеосюжет следует считать подлинным. Скептиками была выдвинута версия, что представленный видеосюжет является творчеством одного из пользователей Сети, не так давно освоившего видеоредактор. Уорринг считает, что подобные скептики могут быть агентами инопланетян, не стоит доверять их точке зрения.
По мнению специалистов, изучающих НЛО, видеоролик с летающей тарелкой, зависшей над одной из автомагистралей, расположенной в лесном массиве, является подлинным. Скотт Уорринг заявил, что ранее он никогда не видел более подлинного видеоматериала. «Пересматривая его в пятнадцатый раз, я подумал, что видео даже более подлинное, чем те ролики со мной, которые записывали мои родители, когда я был маленький», - заявил уфолог.
Специалист полагает, что видеосюжет следует считать подлинным. Скептиками была выдвинута версия, что представленный видеосюжет является творчеством одного из пользователей Сети, не так давно освоившего видеоредактор. Уорринг считает, что подобные скептики могут быть агентами инопланетян, не стоит доверять их точке зрения.
Автор: Семен Зайцев