Changan объявил старт продаж бюджетной копии Land Rover Discovery
Автоконцерн Changan объявил старт продаж бюджетной копии Land Rover Discovery третьей генерации. Кроссовер, получивший название Changan X70A, поступил на авторынки Китая по цене, варьирующейся от 49,9 тыс. до 72,9 тыс. юаней (439 тыс. – 642 тыс. рублей).
Под капотом переднеприводного Changan X70A инженеры разместили бензиновую атмосферную силовую установку объемом на 1,5 литра, генерирующую отдачу в 107 «лошадей» при крутящем моменте в 145 Нм. Агрегат успешно сочетается с 5-МКПП. Чуть позже на рынке появится модель с 1,3-литровым турбированным двигателем. Его характеристики пока не сообщаются.
При взгляде сбоку семиместный Changan X70A напоминает Land Rover Discovery, но впечатление портят колеса небольшого размера, не подходящие брутальному внедорожнику. В салоне автолюбители найдут систему контроля давления шин, навигатор, мультимедийную систему с экраном в 10,1 дюймов и поддержкой Baidu CarLife. По сравнению с оригиналом стоимость прототипа в шесть раз ниже.
Ранее немецкие тюнеры изменили Land Rover Discovery.
Под капотом переднеприводного Changan X70A инженеры разместили бензиновую атмосферную силовую установку объемом на 1,5 литра, генерирующую отдачу в 107 «лошадей» при крутящем моменте в 145 Нм. Агрегат успешно сочетается с 5-МКПП. Чуть позже на рынке появится модель с 1,3-литровым турбированным двигателем. Его характеристики пока не сообщаются.
При взгляде сбоку семиместный Changan X70A напоминает Land Rover Discovery, но впечатление портят колеса небольшого размера, не подходящие брутальному внедорожнику. В салоне автолюбители найдут систему контроля давления шин, навигатор, мультимедийную систему с экраном в 10,1 дюймов и поддержкой Baidu CarLife. По сравнению с оригиналом стоимость прототипа в шесть раз ниже.
Ранее немецкие тюнеры изменили Land Rover Discovery.
Автор: Джанабилова Татьяна П