Меган Фокс показала в Instagram сексуальный снимок в красном кружевном корсете
Меган Фокс опубликовала на своей странице в Instagram фото в кружевном корсете. Актриса в 31 год намерена возвратиться в мир кинематогрфа после рождения третьего ребенка и возвращает популярность отправкой в Сеть откровенных снимков.
Снимок знаменитости в красном корсете смог собрать более 435 тысяч отметок нравится в течение нескольких часов. Пользователи оставили под фото более 2,5 тысяч комментариев.
До этого Меган Фокс публиковала похожие кадры. На одном из них она позирует в синем корсете. Помимо этого, актриса продемонстрировала комплект нижнего белья от Fredrick's of Hollywood. Этот модный дом заключил со знаменитостью эксклюзивный контракт.
Снимок знаменитости в красном корсете смог собрать более 435 тысяч отметок нравится в течение нескольких часов. Пользователи оставили под фото более 2,5 тысяч комментариев.
До этого Меган Фокс публиковала похожие кадры. На одном из них она позирует в синем корсете. Помимо этого, актриса продемонстрировала комплект нижнего белья от Fredrick's of Hollywood. Этот модный дом заключил со знаменитостью эксклюзивный контракт.
Автор: Валерий Антонов