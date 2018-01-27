Очевидцы: В Москве массовое ДТП с грузовиками произошло на МКАД
27 января, утром, в Москве произошло массовое ДТП с участием грузовиков. Очевидцы рассказали в соцсетях о деталях инцидента, который они наблюдали на 86-м километре МКАД.
Сообщается, на кольцевой при неустановленных на данный момент обстоятельствах столкнулись три большегруза и два легковых транспортных средства. В аварии пострадал один человек, характер травм уточняется. На месте происшествия работают экстренные службы. Причины, спровоцировавшие столкновение, устанавливаются. Движение по МКАД затруднено.
Ранее в столице женщина на санках врезалась в полицейский автомобиль.
Сообщается, на кольцевой при неустановленных на данный момент обстоятельствах столкнулись три большегруза и два легковых транспортных средства. В аварии пострадал один человек, характер травм уточняется. На месте происшествия работают экстренные службы. Причины, спровоцировавшие столкновение, устанавливаются. Движение по МКАД затруднено.
Ранее в столице женщина на санках врезалась в полицейский автомобиль.
Автор: Джанабилова Татьяна П