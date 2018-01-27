В РФ появится кроссовер Citroen C3 Aircross новой генерации
В России в скором времени будет доступен в продаже кроссовер Citroen C3 Aircross, автомобиль выпущен в новом поколении, машина имеет передний привод. Об этом проинформировал представитель французского производителя.
Согласно планов руководства компании, ежемесячно в России рассчитывают продавать не менее 100-150 новых кроссоверов, в 2019 году их поставки в РФ будут увеличены. Новая модель относится к компактному классу. На рынке Европы новинка продается с 1,2-литровым 3-цилиндровым бензиновым двигателем, вырабатывающим в максимуме 82 л.с. (в базовой комплектации), имеются и более мощные моторы производительностью 110 и 130 л. с.
В качестве трансмиссии используется классическая МКПП или коробка-«автомат». Автомобиль имеет передний привод. На европейском рынке кроссовер Citroen C3 Aircross предлагается к продаже за 15,95 тысяч евро (около 1,109 млн рублей). Компания Citroen входит в альянс PSA Group.
Согласно планов руководства компании, ежемесячно в России рассчитывают продавать не менее 100-150 новых кроссоверов, в 2019 году их поставки в РФ будут увеличены. Новая модель относится к компактному классу. На рынке Европы новинка продается с 1,2-литровым 3-цилиндровым бензиновым двигателем, вырабатывающим в максимуме 82 л.с. (в базовой комплектации), имеются и более мощные моторы производительностью 110 и 130 л. с.
В качестве трансмиссии используется классическая МКПП или коробка-«автомат». Автомобиль имеет передний привод. На европейском рынке кроссовер Citroen C3 Aircross предлагается к продаже за 15,95 тысяч евро (около 1,109 млн рублей). Компания Citroen входит в альянс PSA Group.
Автор: Семен Зайцев