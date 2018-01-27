В Сети появилось шпионское видео тестового заезда Audi TT Roadster 2020
В Сети появилось шпионское видео тестового заезда Audi TT Roadster 2020 модельного года. Автомобиль поступит в салоны в начале 2019 года.
Audi TT Roadster, скрытый под камуфляжной пленкой, получит улучшенный, более изящный дизайн с модернизированными передними и задними панелями, колесами, фарами. В салоне появится современная информационно-развлекательная система.
Под капотом Audi TT должны остаться старые параметры трансмиссии, хотя, возможно, инженеры дополнят их настройками для повышения производительности и экономии топлива. В настоящее время TT имеет 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 220 л.с. Обновленная модель может получить силовую установку с отдачей в 292 «лошадей» или турбоагрегат объемом на 2,5 литра, генерирующий 400 «лошадей».
TT - идеальный выбор для покупателей, которые ищут что-то стильное и спортивное, но не хотят идти на компромисс с комфортом. Автомобиль может быть довольно хардкорным, хотя и разделяет свою платформу со скромным Volkswagen Golf.
Ранее в Сеть попали снимки Audi TT Coupe.
Audi TT Roadster, скрытый под камуфляжной пленкой, получит улучшенный, более изящный дизайн с модернизированными передними и задними панелями, колесами, фарами. В салоне появится современная информационно-развлекательная система.
Под капотом Audi TT должны остаться старые параметры трансмиссии, хотя, возможно, инженеры дополнят их настройками для повышения производительности и экономии топлива. В настоящее время TT имеет 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 220 л.с. Обновленная модель может получить силовую установку с отдачей в 292 «лошадей» или турбоагрегат объемом на 2,5 литра, генерирующий 400 «лошадей».
TT - идеальный выбор для покупателей, которые ищут что-то стильное и спортивное, но не хотят идти на компромисс с комфортом. Автомобиль может быть довольно хардкорным, хотя и разделяет свою платформу со скромным Volkswagen Golf.
Ранее в Сеть попали снимки Audi TT Coupe.
Автор: Джанабилова Татьяна П