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Алексей Воробьев показал постельное фото с возлюбленной
Известный актер и певец, а с недавнего времени и продюсер Алексей Воробьев обнародовал постельное фото с возлюбленной. Соответствующий снимок, разбивший сердце фанатов знаменитости, появился в его профиле в социальной сети Instagram.

Алексей Воробьев показал постельное фото с возлюбленной


Подобное фото Воробьев опубликовал впервые со времен проекта «Холостяк». На нем запечатлены ноги влюбленных. Снимок артист подписал так: «Вернулся домой…». Имя девушки Воробьев не раскрывает.

Нужно сказать, что в российском шоу-бизнесе артист давно является одним из главных сердцеедов. Он всегда впечатлял девушек образом «мачо», однако фанаты уверены, что Воробьеву осталось сосем не долго быть холостяком.

В комментариях фолловеры начали пытаться угадать, кто запечатлен в постели с певцом. Некоторые предположили, что это новая подопечная Воробьева Настя Кудри. Также артист может встречаться с Полиной Максимовой или Полиной Ларькиной.

В недавних постах Воробьев жаловался, что практически не бывает дома. Так, в последнее время он много гастролирует, поэтому своим родным местом считает аэропорты.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:28
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