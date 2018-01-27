Алексей Воробьев показал постельное фото с возлюбленной
Известный актер и певец, а с недавнего времени и продюсер Алексей Воробьев обнародовал постельное фото с возлюбленной. Соответствующий снимок, разбивший сердце фанатов знаменитости, появился в его профиле в социальной сети Instagram.
Подобное фото Воробьев опубликовал впервые со времен проекта «Холостяк». На нем запечатлены ноги влюбленных. Снимок артист подписал так: «Вернулся домой…». Имя девушки Воробьев не раскрывает.
Нужно сказать, что в российском шоу-бизнесе артист давно является одним из главных сердцеедов. Он всегда впечатлял девушек образом «мачо», однако фанаты уверены, что Воробьеву осталось сосем не долго быть холостяком.
В комментариях фолловеры начали пытаться угадать, кто запечатлен в постели с певцом. Некоторые предположили, что это новая подопечная Воробьева Настя Кудри. Также артист может встречаться с Полиной Максимовой или Полиной Ларькиной.
В недавних постах Воробьев жаловался, что практически не бывает дома. Так, в последнее время он много гастролирует, поэтому своим родным местом считает аэропорты.
Подобное фото Воробьев опубликовал впервые со времен проекта «Холостяк». На нем запечатлены ноги влюбленных. Снимок артист подписал так: «Вернулся домой…». Имя девушки Воробьев не раскрывает.
Нужно сказать, что в российском шоу-бизнесе артист давно является одним из главных сердцеедов. Он всегда впечатлял девушек образом «мачо», однако фанаты уверены, что Воробьеву осталось сосем не долго быть холостяком.
В комментариях фолловеры начали пытаться угадать, кто запечатлен в постели с певцом. Некоторые предположили, что это новая подопечная Воробьева Настя Кудри. Также артист может встречаться с Полиной Максимовой или Полиной Ларькиной.
В недавних постах Воробьев жаловался, что практически не бывает дома. Так, в последнее время он много гастролирует, поэтому своим родным местом считает аэропорты.
Автор: Валерия Орлова