Настасья Самбурская показала на видео, как нужно вести себя при встрече с бывшим
Настасья Самбурская, ведущая «Ревизорро», рассказала в Сети, как общаться с бывшим. На съемках программы ранее произошел прецедент: владелец ресторана, к которому приехала актриса с целью инспектирования заведения, напал на съемочную группу.
Известная актриса разместила в своём микроблоге в Instagram новый видеосюжет, в нём звезда рассказывает поклонницам о правилах общения с бывшими возлюбленными. В видеозаписи Самбурская появляется в образе «Кузьминичны», на артистке короткий парик, старомодные вещи и очки. Звезда описала способы поведения, рассказав о «лайфхаках».
В сюжете звезда пытается взять в долг деньги, плача на плече своего коллеги. За короткий период времени публикация набрала более 20 тыс. отметок «Нравится». Многие отметили актёрский талант Самбурской и смешной сюжет видеоролика. По мнению некоторых фолловеров, артистка находится в разводе с Кириллом Дыцевичем.
Известная актриса разместила в своём микроблоге в Instagram новый видеосюжет, в нём звезда рассказывает поклонницам о правилах общения с бывшими возлюбленными. В видеозаписи Самбурская появляется в образе «Кузьминичны», на артистке короткий парик, старомодные вещи и очки. Звезда описала способы поведения, рассказав о «лайфхаках».
В сюжете звезда пытается взять в долг деньги, плача на плече своего коллеги. За короткий период времени публикация набрала более 20 тыс. отметок «Нравится». Многие отметили актёрский талант Самбурской и смешной сюжет видеоролика. По мнению некоторых фолловеров, артистка находится в разводе с Кириллом Дыцевичем.
Автор: Семен Зайцев