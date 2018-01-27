12-летняя дочь Анастасии Волочковой догнала в размерах купальников маму-балерину
12-летняя дочь Анастасии Волочковой Ариадна догнала в размерах одежды маму-балерину. Соответствующий пост звезда разместила в микроблоге Instagram.
После возвращения с длительного отпуска на Мальдивах Волочкова разбавила свою ленту семейными фотографиями, показав возлюбленного Михаила Логинова, прислугу и подросшую дочь. На фото подросток запечатлен около ящика с бельем.
«Хорошо, когда у мамы и дочки один размер. Из 30 купальников можно подобрать четыре концертных. Сложно, но девчонки справятся», - написала балерина.
Волочкова отключила комментарии под снимком дочери, не захотев читать гнусные пожелания хейтеров. Пользователям это, конечно, не помешало, и они перешли к обсуждению на форумы, посоветовав Ариадне никогда не становиться таких размеров, как мама.
Ранее Волочкова показала фото в постели.
После возвращения с длительного отпуска на Мальдивах Волочкова разбавила свою ленту семейными фотографиями, показав возлюбленного Михаила Логинова, прислугу и подросшую дочь. На фото подросток запечатлен около ящика с бельем.
«Хорошо, когда у мамы и дочки один размер. Из 30 купальников можно подобрать четыре концертных. Сложно, но девчонки справятся», - написала балерина.
Волочкова отключила комментарии под снимком дочери, не захотев читать гнусные пожелания хейтеров. Пользователям это, конечно, не помешало, и они перешли к обсуждению на форумы, посоветовав Ариадне никогда не становиться таких размеров, как мама.
Ранее Волочкова показала фото в постели.
Автор: Джанабилова Татьяна П