Новый кроссовер DFM AX7 успешно стартовал на авторынке России
На авторынке России успешно начались продажи нового DFM AX7. По результатам 2017 года дилеры марки смогли реализовать 913 единиц своей продукции, что на 21% меньше показателей предыдущего отчетного периода. На сегодня DFM предлагает россиянам хэтчбек DFM H30 Cross, а также кроссовер DFM AX7. Последний появился в ДЦ марки в августе 2017-го, и до завершения года был продан в количестве свыше 400 единиц.
По результатам продаж в 2017 году маркетологи автокомпании провели оценку предпочтений потенциальных покупателей. Невзирая на доступность базовой модификации Comfort, она смогла получить лишь 13% от всего объема продаж. Вариация Premium стала выбором 22% покупателей. При этом свыше 65% пришлось на топовые сборки Luxury и Prestige, укомплектованные АКПП. Наиболее популярной оказалась последняя модификация, получившая 6-секционную гидротрансформаторную АКПП Aisin, кожаную отделку рулевого колеса, систему круиз-контроля, электростояночным тормоз. Она заняла долю в 36% от всего оборота новинки.
Цена максимально укомплектованного авто достигает 1,25 млн рублей. Во всех комплектациях DFM AX7 получил ЭРА-ГЛОНАСС, ABS, а также распределение тормозных усилий и помощь при торможении. Все модификации получили подушки безопасности пассажира и водителя. Топовая модификация Luxury оказалась дополнена боковыми эйрбегами с надувными шторами.
По результатам продаж в 2017 году маркетологи автокомпании провели оценку предпочтений потенциальных покупателей. Невзирая на доступность базовой модификации Comfort, она смогла получить лишь 13% от всего объема продаж. Вариация Premium стала выбором 22% покупателей. При этом свыше 65% пришлось на топовые сборки Luxury и Prestige, укомплектованные АКПП. Наиболее популярной оказалась последняя модификация, получившая 6-секционную гидротрансформаторную АКПП Aisin, кожаную отделку рулевого колеса, систему круиз-контроля, электростояночным тормоз. Она заняла долю в 36% от всего оборота новинки.
Цена максимально укомплектованного авто достигает 1,25 млн рублей. Во всех комплектациях DFM AX7 получил ЭРА-ГЛОНАСС, ABS, а также распределение тормозных усилий и помощь при торможении. Все модификации получили подушки безопасности пассажира и водителя. Топовая модификация Luxury оказалась дополнена боковыми эйрбегами с надувными шторами.
Автор: Валерий Антонов