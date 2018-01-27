Композитор Александр Морозов опубликовал последнее фото Людмилы Сенчиной
Композитор Александр Морозов почтил память покойной певицы Людмилы Сенчиной совместным фото. Его супруга Марина Парусникова рассказала журналистам, какой запомнилась им последняя встреча с «Золушкой» отечественной эстрады. На снимке Сенчина выглядит прекрасно.
Сообщается, что кадр был сделан 30 июля прошедшего года в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади. Тогда звездная семья даже подумать не могла, что через несколько месяцев женщины не станет. В этот день в Санкт-Петербурге отмечался День ВМФ, на котором певица давала сольный концерт. Исполнительница была рада видеть Александра Морозова и публично представила его всем пришедшим.
Людмилы Сенчиной не стало в прошедший четверг, 25 января в пол 9 утра. Ее сердце остановилось в одной из больниц Северной столицы, где проходила лечение от рака. Близкие Сенчиной рассказывали, что она боролась до последнего, продолжала выступать на сцене, но её организм в итоге не выдержал. 13 декабря «Золушка» советской эстрады отметила 66-летие.
Сообщается, что кадр был сделан 30 июля прошедшего года в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади. Тогда звездная семья даже подумать не могла, что через несколько месяцев женщины не станет. В этот день в Санкт-Петербурге отмечался День ВМФ, на котором певица давала сольный концерт. Исполнительница была рада видеть Александра Морозова и публично представила его всем пришедшим.
Людмилы Сенчиной не стало в прошедший четверг, 25 января в пол 9 утра. Ее сердце остановилось в одной из больниц Северной столицы, где проходила лечение от рака. Близкие Сенчиной рассказывали, что она боролась до последнего, продолжала выступать на сцене, но её организм в итоге не выдержал. 13 декабря «Золушка» советской эстрады отметила 66-летие.
Автор: Валерия Орлова