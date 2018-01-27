В Сети появилось новое видео Ford Ranger Raptor
В Сети появилось новое видео тестовых испытаний Ford Ranger Raptor, покоряющего грязную трассу. Дебют среднеразмерного пикапа состоится 7 февраля в Таиланде.
В видеоролике показан грузовик, пробирающийся по грунтовой дороге, проходящей через ручьи, песок, грязь. Ranger Raptor закрыт под камуфляжную пленку, из под которой на короткое мгновение выглядывает радиаторная решетка и логотип Ford.
Благодаря серии шпионских снимков, сделанных в Оклахоме, эксперты знают, что Ranger Raptor сильно напоминает пикап, представленный в США. Единственное различие может быть в расположении руля.
Под капотом автомобиля, ориентированного на рынок Австралии, инженеры установили высокопроизводительный 3,2-литровый двигатель с турбонаддувом I-5, соединенный с автоматической коробкой передач с 10 скоростями. Модель укомплектована уникальной подвеской для езды по бездорожью и 17-дюймовыми колесными дисками BFGoodrich A / T.
Ранее Ranger Raptor засняли на эвакуаторе.
В видеоролике показан грузовик, пробирающийся по грунтовой дороге, проходящей через ручьи, песок, грязь. Ranger Raptor закрыт под камуфляжную пленку, из под которой на короткое мгновение выглядывает радиаторная решетка и логотип Ford.
Благодаря серии шпионских снимков, сделанных в Оклахоме, эксперты знают, что Ranger Raptor сильно напоминает пикап, представленный в США. Единственное различие может быть в расположении руля.
Под капотом автомобиля, ориентированного на рынок Австралии, инженеры установили высокопроизводительный 3,2-литровый двигатель с турбонаддувом I-5, соединенный с автоматической коробкой передач с 10 скоростями. Модель укомплектована уникальной подвеской для езды по бездорожью и 17-дюймовыми колесными дисками BFGoodrich A / T.
Ранее Ranger Raptor засняли на эвакуаторе.
Автор: Джанабилова Татьяна П