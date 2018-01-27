Новый Mercedes-AMG E63 S выйдет с V8 на 603 л с
Mercedes-AMG E63 S - это среднеразмерный сверхмощный флагманский седан немецкого бренда, оборудованный дизельным двигателем V-8 с турбонаддувом мощностью 603 л.с. Неудивительно, что полноприводное авто очень быстро заводится и набирает первую «сотню».
Однако более удивительными являются боковые возможности E63, которые столь же впечатляют, как и линейная скорость. Доступный режим дрейфа отключает ведомые передние колеса и превращает Mercedes-AMG E63 S в настоящего «монстра» с задним приводом.
Модель собрана на базе актуального седана Е-класса. E63 доступен только в качестве мощной S-обрезки, всегда сопряженной с полным приводом. Под капотом расположен 4-литровый V-8 мощностью 603 л.с. Он осуществляет работу в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач при крутящем моменте 627 Нм.
Стоимость Mercedes-AMG E63 S составляет 105 395 долларов, цена указана за базовый вариант седана. Сообщается, что за дополнительные опции придется доплатить.
Однако более удивительными являются боковые возможности E63, которые столь же впечатляют, как и линейная скорость. Доступный режим дрейфа отключает ведомые передние колеса и превращает Mercedes-AMG E63 S в настоящего «монстра» с задним приводом.
Модель собрана на базе актуального седана Е-класса. E63 доступен только в качестве мощной S-обрезки, всегда сопряженной с полным приводом. Под капотом расположен 4-литровый V-8 мощностью 603 л.с. Он осуществляет работу в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач при крутящем моменте 627 Нм.
Стоимость Mercedes-AMG E63 S составляет 105 395 долларов, цена указана за базовый вариант седана. Сообщается, что за дополнительные опции придется доплатить.
Автор: Валерия Орлова