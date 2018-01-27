BMW официально представила реинкарнацию BMW Isetta в виде электрокара Microlino
Компания Micro Mobility Systems, специализирующаяся на выпуске скутеров и самокатов, представила окончательный прототип своего первого автомобиля Microlino. Машина создана инженерами в стиле легендарного микрокара BMW Isetta.
На европейском рынке модель появится весной нынешнего года. Габариты модели Microlino составляют: длина - 2435 м, ширина - 1500 мм, объем багажника - 300 литров. Снаряжённая масса машины особо малого класса достигает не менее 450 килограммов. Так же, как и у легендарной западногерманской Isetta, у швейцарского электрокара полностью открывается передняя часть кузова, она скомпонована вместе с рулевым управлением.
Новинка получила 20-сильный электрический мотор и два литий-железофосфатных аккумулятора. Первый обеспечивает запас хода до 100 километров, второй - до 215 километров. Впервые электрокар Microlino презентовали в 2016 году в Женеве, на международном автосалоне. По мнению экспертов, на фотоснимках В Сети представлено на 95% серийное изделие.
На европейском рынке модель появится весной нынешнего года. Габариты модели Microlino составляют: длина - 2435 м, ширина - 1500 мм, объем багажника - 300 литров. Снаряжённая масса машины особо малого класса достигает не менее 450 килограммов. Так же, как и у легендарной западногерманской Isetta, у швейцарского электрокара полностью открывается передняя часть кузова, она скомпонована вместе с рулевым управлением.
Новинка получила 20-сильный электрический мотор и два литий-железофосфатных аккумулятора. Первый обеспечивает запас хода до 100 километров, второй - до 215 километров. Впервые электрокар Microlino презентовали в 2016 году в Женеве, на международном автосалоне. По мнению экспертов, на фотоснимках В Сети представлено на 95% серийное изделие.
Автор: Семен Зайцев