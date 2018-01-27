В Баку два человека погибли при взрыве газа в жилом доме
В Баку (Азербайджан) два человека трагически погибли при взрыве газа, прогремевшего в жилом многоэтажном доме с торговыми помещениями, расположенном около станции метрополитена «28 мая». Сведения об инциденте на улице Диляры Алиевой появились в СМИ.
На месте происшествия продолжают работать все местные экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Спасатели пытаются ликвидировать последствия взрыва: убрать завалы и потушить пожар в одном из магазинов. Детали инцидента установят компетентные органы.
Ранее в Омске прогремел взрыв.
На месте происшествия продолжают работать все местные экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Спасатели пытаются ликвидировать последствия взрыва: убрать завалы и потушить пожар в одном из магазинов. Детали инцидента установят компетентные органы.
Ранее в Омске прогремел взрыв.
Автор: Джанабилова Татьяна П