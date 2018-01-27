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Ученый извлек криптовалюту из ДНК
Ученый из Бельгии смог извлечь из ДНК криптовалюту. Так, автор исследования Сандерс Вуйтс победил в конкурсе, поскольку ему удалось получить шифр к электронному кошельку с биткоином.

Ученый извлек криптовалюту из ДНК


Конкурс начался еще три года назад одним из авторов способа записи данных в искусственной ДНК Ником Голдманом. Старт был дан на экономическом форуме в Давосе. Эксперт предложил всем присутствующим узнать пароль от кошелька с биткоинами, который он записал по своему собственному методу. Участникам конкурса ученые раздал пробирки с веществом.

В декабре прошлого года появилась информация о том, что соревнование может завершиться и ДНК никто не расшифрует. С этой задачей за несколько дней до конца конкурса все-таки удалось справиться бельгийскому специалисту Сандерс Вуйтс. Для этого ему понадобился секвенсор, способный читать генетические данные.

По словам Голдамана, своим экспериментом ученый хотел привлечь внимание в возможности применения ДНК живых организмов в качестве своеобразного сейфа для хранения информации.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:57
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