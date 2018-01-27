В Подмосковье над Ивантеевкой заметили НЛО
В Подмосковье был замечен НЛО. Как сообщил житель Ивантеевки, это случилось во время движения по улице Кирова.
«Двигались по Кирова в Ивантеевке. Сын увидел непонятный объект, который летел по прямой в направлении шоссе Ярославское, звуков и какого-либо шума. Был сильный снегопад. Зрительно объект не светился», – дал свой комментарий местный житель.
Сделанная очевидцами видеозапись была изучена уфологами. Они выразили уверенность, сто объект действительно не имеет аналогов среди известных современному человеку. НЛО двигался в небе над Ивантеевкой, а его траектория движения характерна для аппаратов, произведенных на Земле. Теме не менее идентифицировать его оказалось невозможно. Объект может быть отнесен к категории интересов уфологов лишь условно. О версии его инопланетного происхождения никто заявлений не делал.
«Двигались по Кирова в Ивантеевке. Сын увидел непонятный объект, который летел по прямой в направлении шоссе Ярославское, звуков и какого-либо шума. Был сильный снегопад. Зрительно объект не светился», – дал свой комментарий местный житель.
Сделанная очевидцами видеозапись была изучена уфологами. Они выразили уверенность, сто объект действительно не имеет аналогов среди известных современному человеку. НЛО двигался в небе над Ивантеевкой, а его траектория движения характерна для аппаратов, произведенных на Земле. Теме не менее идентифицировать его оказалось невозможно. Объект может быть отнесен к категории интересов уфологов лишь условно. О версии его инопланетного происхождения никто заявлений не делал.
Автор: Валерий Антонов