Ляйсан Утяшева показала на снимке играющую на пляже подросшую дочку Софию
Ляйсан Утяшева показала подросшую дочку Софию, играющую на пляже. Соответствующий пост супруга Павла Воли разместила в микроблоге Instagram.
Утяшева редко радует фанатов фотографиями своих детей, но, находясь на отдыхе расслабилась и сделала исключение, показав совместный снимок с 2-летней модницей. Подписчики оценили пост и отметили, что малышка, как всегда, одета «с иголочки».
У Софии врожденное чувство вкуса. С детства она носит красивые заколки, кольца, бусы и просит маму проколоть ей ушки. Ляйсан Утяшева оказалась в ситуации, когда сложно принять решение. Звезда помнит, как в 12 лет ей разрешили носить серьги и было больно спать на боку, а ее малышка выбирает на ночь только эту позу.
Ранее Утяшева и Воля станцевали сексуальный танец.
Утяшева редко радует фанатов фотографиями своих детей, но, находясь на отдыхе расслабилась и сделала исключение, показав совместный снимок с 2-летней модницей. Подписчики оценили пост и отметили, что малышка, как всегда, одета «с иголочки».
У Софии врожденное чувство вкуса. С детства она носит красивые заколки, кольца, бусы и просит маму проколоть ей ушки. Ляйсан Утяшева оказалась в ситуации, когда сложно принять решение. Звезда помнит, как в 12 лет ей разрешили носить серьги и было больно спать на боку, а ее малышка выбирает на ночь только эту позу.
Ранее Утяшева и Воля станцевали сексуальный танец.
Автор: Джанабилова Татьяна П