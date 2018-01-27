Ученые назвали музыку универсальным языком общения в мире
Ученые из США считают, что музыка является универсальным языком общения между народами мира. Оказывается, композиции выполняют почти одинаковые функции в различных культурах, похожих друг на друга.
В животном мире установлены связи между формой, а также функцией звуковой коммуникации. Когда кричит орел или ревет рев, то появляется так называемый враждебный знак. Музыка колыбельных песен, танцев, романсов у разных народов мира выполняют одни и те же функции.
В процессе проведения исследования сотрудники Гарвардского университета попросили 750 пользователей Сети в 60 странах мира послушать фрагменты народных композиций, которые выбирались случайным образом. Отмечается, что все треки охватывали довольно широкий спектр культур и географических областей. Участники исследования рассказывали о своем восприятии песен, говорили о функциях, возложенных на музыку.
В ходе проведения второй части эксперимента ученые попросили жителей США и Индии оценить композиции. В результате оказалось, что между разными жанрами песен существует определенная связь. Отмечается, что лучше всего пользователи узнавали колыбельные и танцевальные треки.
В животном мире установлены связи между формой, а также функцией звуковой коммуникации. Когда кричит орел или ревет рев, то появляется так называемый враждебный знак. Музыка колыбельных песен, танцев, романсов у разных народов мира выполняют одни и те же функции.
В процессе проведения исследования сотрудники Гарвардского университета попросили 750 пользователей Сети в 60 странах мира послушать фрагменты народных композиций, которые выбирались случайным образом. Отмечается, что все треки охватывали довольно широкий спектр культур и географических областей. Участники исследования рассказывали о своем восприятии песен, говорили о функциях, возложенных на музыку.
В ходе проведения второй части эксперимента ученые попросили жителей США и Индии оценить композиции. В результате оказалось, что между разными жанрами песен существует определенная связь. Отмечается, что лучше всего пользователи узнавали колыбельные и танцевальные треки.
Автор: Валерия Орлова