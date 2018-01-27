Телеведущая Елена Малышева удивила поклонников изменениями во внешности после "уколов красоты"
Елена Малышева, известная телеведущая, удивила в Сети произошедшими в своей внешности изменениями, видеосюжет отражает достижения женщины в похудении. Особое внимание фолловеров привлекло лицо звезды, за короткое время ролик набрал более 308 тысяч просмотров.
Популярная телеведущая ранее неоднократно сообщала в социальных сетях и в эфире, что регулярно посещает косметологав. В одном из интервью Елена Малышева, доктор медицинских наук, озвучила информацию относительно того, что она относится положительно к «уколам красоты». Звезда настоятельно рекомендовала женщинам делать это для сохранения молодости. В микроблоге Instagram размещен видеосюжет, в котором телезвезда показывает свои успехи в похудении. Некоторые фолловеры признали внешний вид Малышевой вызывающим беспокойство.
В Сети под видеороликом размещены комментарии пользователей, подписчики обратили внимание, что на протяжении шести месяцев с Малышевой произошла определённая метаморфоза. Ранее у телеведущей было намного больше морщин под глазами, живая мимика и другой овал лица.
Популярная телеведущая ранее неоднократно сообщала в социальных сетях и в эфире, что регулярно посещает косметологав. В одном из интервью Елена Малышева, доктор медицинских наук, озвучила информацию относительно того, что она относится положительно к «уколам красоты». Звезда настоятельно рекомендовала женщинам делать это для сохранения молодости. В микроблоге Instagram размещен видеосюжет, в котором телезвезда показывает свои успехи в похудении. Некоторые фолловеры признали внешний вид Малышевой вызывающим беспокойство.
В Сети под видеороликом размещены комментарии пользователей, подписчики обратили внимание, что на протяжении шести месяцев с Малышевой произошла определённая метаморфоза. Ранее у телеведущей было намного больше морщин под глазами, живая мимика и другой овал лица.
Автор: Семен Зайцев