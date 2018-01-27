Ученые: Антропогенные аэрозольные наночастицы усилили грозы над лесами и океанами
Ученые провели исследование и пришли к выводу, что крошечные частицы, состоящие из веществ промышленного загрязнения воздуха и атмосферы имеют более важное влияние на формирование штормов и гроз. Специалисты подчеркнули, наночастицы приводят к усилению гроз над лесными массивами и океанами.
Ученые объяснили, что влияние наночастиц на погоду было известно экспертам и ранее, но только теперь специалисты пришли к выводу, что они намного больше влияют на климат и формирование гроз, чем считалось ранее. Во время проведения нового исследования ученые узнали, что даже одна частица, размер которой составляет менее одной тысячной человеческого волоса , влияет на усиление климатических явлений, таких как штормы.
Также аэрозольные наночастицы влияют на процесс образования облаков и осадков. Именно из-за этих веществ некоторые штормы оказываются настолько сильными и сопровождаются обильными осадками. При этом специалисты Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории Министерства энергетики отметили, что более крупные аэрозольные частицы не оказывают подобного влияния на климатические условия планеты.
Ученые проводили исследование в течение 201402015 годов, во время опытов они измеряли атмосферные показатели на земле и в воздухе, а также вычисляли их влияние на погоду, в частности формирование осадков и облаков. Эксперты пришли к выводу, что именно наночастицы, имеющие сверхмаленькие параметры, оказывают наиболее сильное влияние на погоду.
Ученые объяснили, что влияние наночастиц на погоду было известно экспертам и ранее, но только теперь специалисты пришли к выводу, что они намного больше влияют на климат и формирование гроз, чем считалось ранее. Во время проведения нового исследования ученые узнали, что даже одна частица, размер которой составляет менее одной тысячной человеческого волоса , влияет на усиление климатических явлений, таких как штормы.
Также аэрозольные наночастицы влияют на процесс образования облаков и осадков. Именно из-за этих веществ некоторые штормы оказываются настолько сильными и сопровождаются обильными осадками. При этом специалисты Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории Министерства энергетики отметили, что более крупные аэрозольные частицы не оказывают подобного влияния на климатические условия планеты.
Ученые проводили исследование в течение 201402015 годов, во время опытов они измеряли атмосферные показатели на земле и в воздухе, а также вычисляли их влияние на погоду, в частности формирование осадков и облаков. Эксперты пришли к выводу, что именно наночастицы, имеющие сверхмаленькие параметры, оказывают наиболее сильное влияние на погоду.
Автор: Страхова Дарья