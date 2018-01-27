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Смартфон Meiigoo Mate 10 получил 4 камеры
Смартфон Meiigoo Mate 10 оснастили четырьмя камерами. Компания-производитель уже занимается подготовкой новинки к появлению на рынке.

Смартфон Meiigoo Mate 10 получил 4 камеры


Гаджет оснастили дисплеем диагональю 5,72 дюймов, который занимает порядка 90% всего пространства фронтальной панели. Корпус устройства с обеих сторон оказался защищен глянцевым 2,5D-стеклянным покрытием.

Основные расчетные мощности представлены процессором 8-ядерный чипом P23 производства MediaTek, графическим процессором GPU Mali-G71MP2, 6 ГБ ОЗУ, а также ПЗУ объемом 128 ГБ. Помимо этого, указывается, что модель получит двойную камеру от Sony, укомплектованную матрицами на 16 и 5 Mpx. Фронтальная камера также будет двойной и получит модули на 13 и 5 Mpx. Питание обеспечивает аккумулятор емкостью в 3,5 тысячи мА.ч. Работать устройство будет под управлением Android версии 7.0. Цена новинки на сегодня не раскрывается.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 10:27
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