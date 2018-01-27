Японская биржа Coincheck потеряла около 400 млн долларов в криптовалюте NEM
Японская биржа Coincheck, считающаяся одной из самых крупных, потеряла около 400 млн долларов в криптовалюте NEM (500 млн единиц). Сведения предоставлены изданием Bloomberg.
Представители пострадавшей стороны, рассказали, что неизвестные лица незаконным путем вывели со счетов компании крупную сумму. Для предотвращения повторного хищения биржа приостановила вывод средств и любые операции с криптовалютами, кроме биткоина.
Coincheck проводит внутреннее расследование, но пока не может понять, как злоумышленники смогли обойти защиту и вывести крупную сумму. Сотрудники компании должны распознать криминальную схему, чтобы в будущем защитить активы клиентов.
Напомним, на последних торгах биткоин снова начал расти.
Представители пострадавшей стороны, рассказали, что неизвестные лица незаконным путем вывели со счетов компании крупную сумму. Для предотвращения повторного хищения биржа приостановила вывод средств и любые операции с криптовалютами, кроме биткоина.
Coincheck проводит внутреннее расследование, но пока не может понять, как злоумышленники смогли обойти защиту и вывести крупную сумму. Сотрудники компании должны распознать криминальную схему, чтобы в будущем защитить активы клиентов.
Напомним, на последних торгах биткоин снова начал расти.
Автор: Джанабилова Татьяна П