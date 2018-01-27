Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.61 USD 55.83
Курс валют на 27.01.2018
exclusive / Шоу-бизнес / Важно / dzen

Актер и танцор Михаил Барышников отмечает 70-летие
Сегодня, известный актер и танцовщик Михаил Барышников отмечает 70-летие. В прошлом году журналисты издания Forbes включили имя артиста в ТОП-100 влиятельных русских XXI столетия.

Актер и танцор Михаил Барышников отмечает 70-летие


Профессионального успеха и душевного благополучия Барышникову удалось достичь только в США, то жизнь актера неразрывно связана с СССР и Россией. Актер родился в семье военного, который по долгу службы был отправлен в Ригу. Мама Барышникова всегда стремилась привить сыну любовь к прекрасному, именно благодаря ей маленький мальчик захотел заниматься танцами.

После окончания школы Барышников стал студентом Вагановского училища, находящегося в Ленинграде. Матери будущей знаменитости не стало, когда ему было 12 лет, его отец вскоре женился во второй раз, поэтому ребенку не нашлось места в семье.
Михаила Барышникова пригласили работать в Мариинский театр, но там ему не нравился репертуар. Тогда его товарищ предложил войти в состав труппы Американского театра балета, который на тот момент собирался на гастроли в Канаду.

В США Барышникову удалось стать одним из лучших постановщиков балета в мире. Также он попробовал реализовать себя в качестве актера, сыграв несколько ролей в кино и театре.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 10:43
Читайте также
В Оксфорде одобрили туалеты унисекс для студентов
СМИ: Мелания Трамп 3 дня не ночует в Белом доме
Житель Омской области выловил рогатых хищных рыб
Курсанты из Калининграда сняли второй клип под
Секс-кукла Диана Шурыгина переспит с любым
СМИ: МВД Украины создаст специальные
Сооснователь Apple Стив Возняк продал все свои
Умер известный журналист Борис Туманов
Петр Порошенко поддержал новые санкции США против
Японская биржа Coincheck потеряла около 400 млн
Алексей Кудрин предупредил о рисках, связанных с
Ресторан с ужином в тишине признан самым
Добавление комментария
Последние новости
27.01, 23:41 Ольга Бузова и Оксана Самойлова устроили «битву
27.01, 23:23 Пикап Ram 1500 2019 презентован в люксовой версии
27.01, 23:01 Инсайдеры подтвердили анонс HTC U12 после MWC 2018
27.01, 22:41 Анна Седокова умилила фанатов фотографией сына
27.01, 22:21 В Оксфорде одобрили туалеты унисекс для студентов
27.01, 22:01 East Coast Defender создал новый автомобиль Project Tuki
27.01, 21:41 Рита Ора показала "голое" фото в меховой шапке
27.01, 21:16 Эксперты: В iPhone 9 Apple увеличит емкость аккумулятора
27.01, 21:11 Google временно распродает Pixel и Pixel XL по цене
27.01, 21:09 Toyota вывела на тесты новое поколение кроссовера Toyota
27.01, 21:01 Учёные: Мастурбация может привести к сердечным
27.01, 20:54 Ученые: Беспилотные парусники будут исследовать
27.01, 20:46 Ученые: Антропогенные аэрозольные наночастицы усилили
27.01, 20:40 Наталья Рудова примерила на себя образ Харли Квинн
27.01, 20:31 Ученые: К 2025 году камеры смартфонов смогут видеть
27.01, 20:30 Экс-участница «Дома-2» Романец посоветовала подписчицам
27.01, 20:22 Снимок Кэти Холмс 20-летней давности восхитил
27.01, 20:13 В Башкирии в многоэтажном доме загорелся лифт
27.01, 20:04 На Ставрополье впала в кому после ДТП 6-летняя девочка
27.01, 19:56 В Сети появился трейлер «лесного хоррора» «Ритуал» от