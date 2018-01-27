Актер и танцор Михаил Барышников отмечает 70-летие
Сегодня, известный актер и танцовщик Михаил Барышников отмечает 70-летие. В прошлом году журналисты издания Forbes включили имя артиста в ТОП-100 влиятельных русских XXI столетия.
Профессионального успеха и душевного благополучия Барышникову удалось достичь только в США, то жизнь актера неразрывно связана с СССР и Россией. Актер родился в семье военного, который по долгу службы был отправлен в Ригу. Мама Барышникова всегда стремилась привить сыну любовь к прекрасному, именно благодаря ей маленький мальчик захотел заниматься танцами.
После окончания школы Барышников стал студентом Вагановского училища, находящегося в Ленинграде. Матери будущей знаменитости не стало, когда ему было 12 лет, его отец вскоре женился во второй раз, поэтому ребенку не нашлось места в семье.
Михаила Барышникова пригласили работать в Мариинский театр, но там ему не нравился репертуар. Тогда его товарищ предложил войти в состав труппы Американского театра балета, который на тот момент собирался на гастроли в Канаду.
В США Барышникову удалось стать одним из лучших постановщиков балета в мире. Также он попробовал реализовать себя в качестве актера, сыграв несколько ролей в кино и театре.
Профессионального успеха и душевного благополучия Барышникову удалось достичь только в США, то жизнь актера неразрывно связана с СССР и Россией. Актер родился в семье военного, который по долгу службы был отправлен в Ригу. Мама Барышникова всегда стремилась привить сыну любовь к прекрасному, именно благодаря ей маленький мальчик захотел заниматься танцами.
После окончания школы Барышников стал студентом Вагановского училища, находящегося в Ленинграде. Матери будущей знаменитости не стало, когда ему было 12 лет, его отец вскоре женился во второй раз, поэтому ребенку не нашлось места в семье.
Михаила Барышникова пригласили работать в Мариинский театр, но там ему не нравился репертуар. Тогда его товарищ предложил войти в состав труппы Американского театра балета, который на тот момент собирался на гастроли в Канаду.
В США Барышникову удалось стать одним из лучших постановщиков балета в мире. Также он попробовал реализовать себя в качестве актера, сыграв несколько ролей в кино и театре.
Автор: Валерия Орлова