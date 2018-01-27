Алексей Кудрин предупредил о рисках, связанных с расширением рынка криптовалют
Алексей Кудрин, бывший министр финансов РФ, глава ЦСР, полагает, что расширение обращения виртуальных валют связано с рисками для потенциальных инвесторов. Речь идет о лицах, не имеющих специальных знаний, в особенности это касается простых граждан.
По мнению Алексея Кудрина, обращение криптовалют будет и далее развиваться. Эксперт поддерживает саморегулирование рынка биткоина и других виртуальных валют на первом этапе их легализации. По мнению экс-министра финансов России, пока в данной отрасли будет больше проявляться эффективное саморегулирование, нежели регулирование. Как считает Кудрин, расширение данного рынка и далее неизбежно.
Было заявлено, что пока не созданы необходимые стандарты и не до конца доработаны технологии, существуют определенные риски, для некоторых это может иметь высокую опасность. «В этом смысле саморегулирование эффективнее регулирования», - написал Кудрин в интернете, в своём аккаунте в популярной соцсети Twitter.
По мнению Алексея Кудрина, обращение криптовалют будет и далее развиваться. Эксперт поддерживает саморегулирование рынка биткоина и других виртуальных валют на первом этапе их легализации. По мнению экс-министра финансов России, пока в данной отрасли будет больше проявляться эффективное саморегулирование, нежели регулирование. Как считает Кудрин, расширение данного рынка и далее неизбежно.
Было заявлено, что пока не созданы необходимые стандарты и не до конца доработаны технологии, существуют определенные риски, для некоторых это может иметь высокую опасность. «В этом смысле саморегулирование эффективнее регулирования», - написал Кудрин в интернете, в своём аккаунте в популярной соцсети Twitter.
Автор: Семен Зайцев