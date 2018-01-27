Ученые: Носки и огурцы помогут довести женщину до оргазма
Ученые доказали, что носки и огурцы помогут мужчине довести женщину до оргазма. Материалы нескольких исследований на эту тему опубликовало издание Daily Mail.
Ученые из Нидерландов рекомендуют мужчинам не снимать с партнерши носки. Этот элемент одежды позволяет женщинам чувствовать себя более защищенными и в полтора раза чаще испытывать удовлетворение.
Эксперты из Канады считают, что представительницы прекрасной половины человечества чаще достигают пика во время секса с грустными мужчинами, способными испытывать чувство вины. Их коллеги из США рассказали об усилении оргазма при ощущении запаха огурцов и сладостей. Также в список самых желанных попали мужчины, похожие на братьев партнерш (Шотландия), любители музыки (Австрия), самоуверенные нарциссы (Англия).
Ранее сообщалось, как довести даму до оргазма гипнозом.
Ученые из Нидерландов рекомендуют мужчинам не снимать с партнерши носки. Этот элемент одежды позволяет женщинам чувствовать себя более защищенными и в полтора раза чаще испытывать удовлетворение.
Эксперты из Канады считают, что представительницы прекрасной половины человечества чаще достигают пика во время секса с грустными мужчинами, способными испытывать чувство вины. Их коллеги из США рассказали об усилении оргазма при ощущении запаха огурцов и сладостей. Также в список самых желанных попали мужчины, похожие на братьев партнерш (Шотландия), любители музыки (Австрия), самоуверенные нарциссы (Англия).
Ранее сообщалось, как довести даму до оргазма гипнозом.
Автор: Джанабилова Татьяна П