Нейросеть определила, что рукопись Войнича написана на иврите
В Канаде ученые из Альбертского университета в ходе проведения исследования определили, что рукопись Войчича была написана на иврите. Для этого специалисты задействовали алгоритм, который ранее проверили на 380 переводах Декларации прав человека. Отмечается, что система определяла язык с точностью 97%.
По словам исследователей, автор рукописи использовал шифр: он изменял порядок букв в словах и практически не применял гласные. Исходя из этого, системе не удавалось перевести первую строчку в манускрипте. Также нейросеть определила, что автор рукописи часто использовал слова «свет», «фермер», «огонь», «воздух», а это, в свою очередь, подтверждает гипотезу ученых о том, что рукопись представляет собой медицинский справочник.
Что касается текста, то его в полной мере расшифровать не удалось. Как показали результаты радиоуглеродного анализа, пергамент для рукописи были сделан в XV веке. В процессе изучения иллюстраций ученые предположили, что их автор проживал в Латинской Америке.
По словам исследователей, автор рукописи использовал шифр: он изменял порядок букв в словах и практически не применял гласные. Исходя из этого, системе не удавалось перевести первую строчку в манускрипте. Также нейросеть определила, что автор рукописи часто использовал слова «свет», «фермер», «огонь», «воздух», а это, в свою очередь, подтверждает гипотезу ученых о том, что рукопись представляет собой медицинский справочник.
Что касается текста, то его в полной мере расшифровать не удалось. Как показали результаты радиоуглеродного анализа, пергамент для рукописи были сделан в XV веке. В процессе изучения иллюстраций ученые предположили, что их автор проживал в Латинской Америке.
Автор: Валерия Орлова