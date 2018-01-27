Новый Mercedes-Benz SL сделают гибридом на 800 «лошадей»
Компания Mercedes-Benz исследует возможность размещения на SL нового поколения гибридного двигателя, состоящего из силового агрегата V8 объемом 4 л с двойной турбиной и электромотора. Общая производительность силовых агрегатов прогнозируется на отметке свыше 800 «лошадей» при 1 тысяче Нм крутящего момента.
Не исключается, что SL новой генерации будет выведен из состава линейки Mercedes-Benz, а также станет частью подразделения Mercedes-AMG. Силовая гамма новой двудверки станет включать силовые агрегаты V8 производительностью 612 и 522 «лошадок» и «шестерки» на 435 л.с.
Издание отмечает, что после выпуска нового поколения модели, SL может остаться без жесткого складного верха, поставляемого с авто сейчас, но получить 2 дополнительных места для пассажиров. В комплект оснащения версии 2021 года будут добавлены пневмоподвеска, полноуправляемое шасси, стабилизаторы для контроля поперечной устойчивости, полный привода 4Matic. Отмечается, что двигатель на 800 «лошадок» будет использоваться не только для SL. Этим же силовым агрегатом могут оснастить S-class, GLS, AMG GT4.
На авторынке РФ Mercedes-Benz модель SL актуального поколения поставляется 4-мя бензиновыми двигателями производительностью от 367 до 630 л.с. Стоимость модели стартует с отметки в 7,1 млн рублей. За топовую версию потребуется 17,6 млн рублей.
Не исключается, что SL новой генерации будет выведен из состава линейки Mercedes-Benz, а также станет частью подразделения Mercedes-AMG. Силовая гамма новой двудверки станет включать силовые агрегаты V8 производительностью 612 и 522 «лошадок» и «шестерки» на 435 л.с.
Издание отмечает, что после выпуска нового поколения модели, SL может остаться без жесткого складного верха, поставляемого с авто сейчас, но получить 2 дополнительных места для пассажиров. В комплект оснащения версии 2021 года будут добавлены пневмоподвеска, полноуправляемое шасси, стабилизаторы для контроля поперечной устойчивости, полный привода 4Matic. Отмечается, что двигатель на 800 «лошадок» будет использоваться не только для SL. Этим же силовым агрегатом могут оснастить S-class, GLS, AMG GT4.
На авторынке РФ Mercedes-Benz модель SL актуального поколения поставляется 4-мя бензиновыми двигателями производительностью от 367 до 630 л.с. Стоимость модели стартует с отметки в 7,1 млн рублей. За топовую версию потребуется 17,6 млн рублей.
Автор: Валерий Антонов