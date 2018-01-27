Наташа Королева опубликовала снимок с Людмилой Сенчиной и рассказала об их первой встрече
Наташа Королева опубликовала снимок с Людмилой Сенчиной, скончавшейся 25 января, и рассказала об их первой встрече. Соответствующий пост певица разместила на своей странице в микроблоге Instagram.
На фото Королева и Сенчина запечатлены в хорошем расположении духа. На это указывают широкие улыбки на лицах звезд. Супруга Тарзана рассказала, что познакомилась с "Золушкой" в шесть лет, когда с родителями пришла на ее концерт, проходивший в Киеве. Она произвела на маленькую девочку незабываемое впечатление, напомнив принцессу из сказки в черном бархатном платье с малиновым бантом на талии.
"Людмила Петровна была мудрым, лучистым и светлым человеком. Не могу поверить, что ее больше нет с нами. Царствие небесное!" - написала Королева. Поклонники попытались взбодрить Королеву, хотя сами до сих пор не верят в произошедшее.
Ранее Королева показала фото из бани.
На фото Королева и Сенчина запечатлены в хорошем расположении духа. На это указывают широкие улыбки на лицах звезд. Супруга Тарзана рассказала, что познакомилась с "Золушкой" в шесть лет, когда с родителями пришла на ее концерт, проходивший в Киеве. Она произвела на маленькую девочку незабываемое впечатление, напомнив принцессу из сказки в черном бархатном платье с малиновым бантом на талии.
"Людмила Петровна была мудрым, лучистым и светлым человеком. Не могу поверить, что ее больше нет с нами. Царствие небесное!" - написала Королева. Поклонники попытались взбодрить Королеву, хотя сами до сих пор не верят в произошедшее.
Ранее Королева показала фото из бани.
Автор: Джанабилова Татьяна П