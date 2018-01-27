Мария Лиман показала голое фото в бассейне из Таиланда
Известная модель Малия Лиман поделилась с поклонниками очередным голым фото. Снимок был сделан в бассейне Таиланда, он появился в профиле знаменитости в социальной сети Instagram.
«Моем ноги и ложимся спать», - подписала публикацию модель.
На фото Лиман запечатлена полностью голой, свою грудь она прикрывает руками. Снимок сделан в красивом бассейне. Как предположили пользователи, он является частью одной из профессиональных фотосессий.
Вчера Лиман отметила день рождения. Модель призналась, что с каждым годом ей становится труднее задувать свечи, но в этот раз она справилась. Знаменитость заявила: «Лучший мой подарочеГ- это Я».
Что касается голой фотографии, то за непродолжительное время ее просмотрели огромное количество человек. Под снимком пользователи оставили, как положительные, так и отрицательные комментарии.
«Моем ноги и ложимся спать», - подписала публикацию модель.
На фото Лиман запечатлена полностью голой, свою грудь она прикрывает руками. Снимок сделан в красивом бассейне. Как предположили пользователи, он является частью одной из профессиональных фотосессий.
Вчера Лиман отметила день рождения. Модель призналась, что с каждым годом ей становится труднее задувать свечи, но в этот раз она справилась. Знаменитость заявила: «Лучший мой подарочеГ- это Я».
Что касается голой фотографии, то за непродолжительное время ее просмотрели огромное количество человек. Под снимком пользователи оставили, как положительные, так и отрицательные комментарии.
Автор: Валерия Орлова