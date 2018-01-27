В Калининградской области кот не дал замерзнуть пропавшему подростку
В Калининградской области 25 января пропал подросток. Как выяснилось на следующий день, он отправился в Краснознаменск к бабушке, а возвращаться пришлось пешком. Когда стемнело, мальчик заночевал в бесхозной постройке, где не замерзнуть ему помог кот, который теперь живет у спасенного мальчика.
Правоохранители Краснознаменского района Калининградской области 26 января нашли подростка, который был в розыске с предыдущих суток.
Как прояснилось, 25 января парень решил прогулять школьные занятия и съездить к своей бабушке в Краснознаменск. Параллельно разыскиваемый хотел сфотографироваться для паспорта, так как вскоре ему должно исполниться четырнадцать лет. Но когда он пришел к намеченному адресу, дома никого не было.
Решив возвращаться домой пешком, мальчик не рассчитал, что быстро стемнело. Для ночёвки «путешественник» выбрал бесхозную постройку. Там же он встретил бродячего кота, который и помог ему не замерзнуть.
В знак благодарности мальчик приютил кота, дав кличку Спасатель.
Полиция проводит с родителями парня беседы о неповторении таких ситуаций в дальнейшем.
Правоохранители Краснознаменского района Калининградской области 26 января нашли подростка, который был в розыске с предыдущих суток.
Как прояснилось, 25 января парень решил прогулять школьные занятия и съездить к своей бабушке в Краснознаменск. Параллельно разыскиваемый хотел сфотографироваться для паспорта, так как вскоре ему должно исполниться четырнадцать лет. Но когда он пришел к намеченному адресу, дома никого не было.
Решив возвращаться домой пешком, мальчик не рассчитал, что быстро стемнело. Для ночёвки «путешественник» выбрал бесхозную постройку. Там же он встретил бродячего кота, который и помог ему не замерзнуть.
В знак благодарности мальчик приютил кота, дав кличку Спасатель.
Полиция проводит с родителями парня беседы о неповторении таких ситуаций в дальнейшем.
Автор: Страхова Дарья