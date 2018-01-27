Поклонники раскритиковали Настю Каменских за использование фотошопа на новом снимке
Поклонники раскритиковали похудевшую Настю Каменских за использование фотошопа на новом снимке. Соответствующий пост певица разместила в своей Instagram-ленте.
Настя Каменских предстала перед фанатами в сексуальном спортивном костюме серого цвета из коллекции NK Sport. Для более внушительного образа звезда заняла довольно интересную позу с высоко поднятыми над головой руками. В комментарии к посту экс-коллега Потапа рассказала, что на всю линию спортивной брендовой одежды действует 45-процентная скидка и рекомендовала желающим реализовать свои мечты быстрее совершить выгодную покупку.
За сутки пост набрал более 86 тыс. лайков. Пользователям понравился костюм Каменских, но многие заметили, что снимок выглядит неестественно и, скорее всего, прошел тщательную обработку.
Ранее фанаты заметили, что Каменских набрала вес.
Настя Каменских предстала перед фанатами в сексуальном спортивном костюме серого цвета из коллекции NK Sport. Для более внушительного образа звезда заняла довольно интересную позу с высоко поднятыми над головой руками. В комментарии к посту экс-коллега Потапа рассказала, что на всю линию спортивной брендовой одежды действует 45-процентная скидка и рекомендовала желающим реализовать свои мечты быстрее совершить выгодную покупку.
За сутки пост набрал более 86 тыс. лайков. Пользователям понравился костюм Каменских, но многие заметили, что снимок выглядит неестественно и, скорее всего, прошел тщательную обработку.
Ранее фанаты заметили, что Каменских набрала вес.
Автор: Джанабилова Татьяна П