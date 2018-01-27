Лолита снимает новый клип в Грузии
Известная певица Лолита рассказала о съёмках нового клипа, которые проходят в Грузии. По словам исполнительницы, видеоработа будет сделана на песню, написанную на стихи Михаила Гуцеиева и музыку Андрея Мисина. Такими сведениями артистка поделилась с подписчиками в социальной сети Instagram.
Новая песня Лолиты – это рок-баллада, режиссером клипа выступает Тина Баркалая, которую многие знают как хорошего специалиста по рекламе, однако она работает в совершенно разных жанрах. Пару ей составил Георг Сердж Роман, номинант на «Оскар» и обладатель «Эмми».
В клипе, кроме Лолиты, задействованы 40 человек. Художниками по костюмам являются Кетеван Каландадзе и давний друг артистки Давид Геворков. В одежде последнего Лолита и уехала домой, поскольку не захотела переодеваться. Первая смена уже отснята, она проходила в 1,5 часах от Тбилиси рядом с городом 2 века до нашей эры.
В завершении поста певица пообещала сделать фото для поклонников. Они, в свою очередь, заявили, что очень ждут их.
Новая песня Лолиты – это рок-баллада, режиссером клипа выступает Тина Баркалая, которую многие знают как хорошего специалиста по рекламе, однако она работает в совершенно разных жанрах. Пару ей составил Георг Сердж Роман, номинант на «Оскар» и обладатель «Эмми».
В клипе, кроме Лолиты, задействованы 40 человек. Художниками по костюмам являются Кетеван Каландадзе и давний друг артистки Давид Геворков. В одежде последнего Лолита и уехала домой, поскольку не захотела переодеваться. Первая смена уже отснята, она проходила в 1,5 часах от Тбилиси рядом с городом 2 века до нашей эры.
В завершении поста певица пообещала сделать фото для поклонников. Они, в свою очередь, заявили, что очень ждут их.
Автор: Валерия Орлова