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Lifan представила беспилотный Smily нового поколения
Компания Lifan представила новый электромобиль, оборудованный автопилотом, речь идет о модели Smily новой генерации. Машина получила доработанный искусственный интеллект.

Lifan представила беспилотный Smily нового поколения


Модель Lifan Smily получила усовершенствованную системой беспилотного управления. Группа инженеров из профильной компании Baidu приняли участие в доработке оборудования, имеющего искусственный интеллект. Новинка выполнена в кузове хэтчбек. Электрокар может добираться самостоятельно к пользователю в том случае, если последний вызовет машину через специальное адаптированное приложение. Беспилотный Smily самостоятельно выстраивает наиболее оптимальный маршрут, отправляясь от места своей парковки к очередному заказчику.

Lifan представила беспилотный Smily нового поколения

В приложение необходимо ввести конечный адрес, вслед за этим электромобиль отвезёт пассажира в нужное ему место. После поездки в обязательном порядке необходимо активизировать команду «припарковаться».

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 11:50
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