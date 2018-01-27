Lifan представила беспилотный Smily нового поколения
Компания Lifan представила новый электромобиль, оборудованный автопилотом, речь идет о модели Smily новой генерации. Машина получила доработанный искусственный интеллект.
Модель Lifan Smily получила усовершенствованную системой беспилотного управления. Группа инженеров из профильной компании Baidu приняли участие в доработке оборудования, имеющего искусственный интеллект. Новинка выполнена в кузове хэтчбек. Электрокар может добираться самостоятельно к пользователю в том случае, если последний вызовет машину через специальное адаптированное приложение. Беспилотный Smily самостоятельно выстраивает наиболее оптимальный маршрут, отправляясь от места своей парковки к очередному заказчику.
В приложение необходимо ввести конечный адрес, вслед за этим электромобиль отвезёт пассажира в нужное ему место. После поездки в обязательном порядке необходимо активизировать команду «припарковаться».
Модель Lifan Smily получила усовершенствованную системой беспилотного управления. Группа инженеров из профильной компании Baidu приняли участие в доработке оборудования, имеющего искусственный интеллект. Новинка выполнена в кузове хэтчбек. Электрокар может добираться самостоятельно к пользователю в том случае, если последний вызовет машину через специальное адаптированное приложение. Беспилотный Smily самостоятельно выстраивает наиболее оптимальный маршрут, отправляясь от места своей парковки к очередному заказчику.
В приложение необходимо ввести конечный адрес, вслед за этим электромобиль отвезёт пассажира в нужное ему место. После поездки в обязательном порядке необходимо активизировать команду «припарковаться».
Автор: Семен Зайцев