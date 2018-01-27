Анфиса Чехова показала идеальную фигуру на пляжном снимке из Сочи
Анфиса Чехова показала идеальную фигуру на пляжном снимке, сделанном во время отдыха в Сочи. Соответствующий пост телеведущая разместила в соцсети Instagram.
На фото Чехова запечатлена, сидя на краю огромного бассейна, наполненного прозрачной водой. На заднем фоне, несмотря на зиму, виднеются зеленые деревья. Разумеется, выделяется на общем пейзаже изящная поза звезды и ее идеальное тело без намека на лишний вес и целлюлит. В комментарии к посту ведущая написала, что на улице всего восемь градусов тепла, но она не удержалась и пошла загорать.
"Красотка", "Вы богаты не только природной красотой, но и необычным внутренним миром", "Как вам удается не простывать?", "Прелесть моя, не забывайте про крема", - писали многочисленные фанаты.
Ранее Чехова закрутила новый роман.
На фото Чехова запечатлена, сидя на краю огромного бассейна, наполненного прозрачной водой. На заднем фоне, несмотря на зиму, виднеются зеленые деревья. Разумеется, выделяется на общем пейзаже изящная поза звезды и ее идеальное тело без намека на лишний вес и целлюлит. В комментарии к посту ведущая написала, что на улице всего восемь градусов тепла, но она не удержалась и пошла загорать.
"Красотка", "Вы богаты не только природной красотой, но и необычным внутренним миром", "Как вам удается не простывать?", "Прелесть моя, не забывайте про крема", - писали многочисленные фанаты.
Ранее Чехова закрутила новый роман.
Автор: Джанабилова Татьяна П