В Сети появился концепт смартфона Nokia 10 с уникальной окружной системой камер
В Сети появилось фото концепта флагманского смартфона Nokia 10, на котором отчетливо можно рассмотреть заднюю панель девайса. Известно, что гаджет обзавелся уникальной системой камер с блоками оптического усилителя по окружности фотомодуля.
Производитель разместит на задней крышке семь самостоятельных фотообъективов, которые каким-то образом станут взаимодействовать в паре. Также там будет расположен сканер отпечатков пальцев. «Сердцем» смартфона Nokia 10 выступит современный чипсет Snapdragon 845 от компании Qualcomm.
Согласно данным инсайдеров, смартфон представят в третьем квартале нынешнего года. Существует вероятность, что производитель покажет его в рамках выставки IFA 2018. Стоимость гаджета пока не сообщается.
Производитель разместит на задней крышке семь самостоятельных фотообъективов, которые каким-то образом станут взаимодействовать в паре. Также там будет расположен сканер отпечатков пальцев. «Сердцем» смартфона Nokia 10 выступит современный чипсет Snapdragon 845 от компании Qualcomm.
Согласно данным инсайдеров, смартфон представят в третьем квартале нынешнего года. Существует вероятность, что производитель покажет его в рамках выставки IFA 2018. Стоимость гаджета пока не сообщается.
Автор: Валерия Орлова