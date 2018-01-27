На севере Москвы при пожаре погиб мужчина и пострадал ребенок
Пожарные обнаружили в квартире на севере Москвы труп погибшего мужчины. Находившегося в одном из помещений ребёнка удалось спасти, речь идёт об отравлении угарным газом и возгорании жилья.
Расчёты спасателей ликвидировали пожар, произошедший в северной части российской столицы, на Волоколамском шоссе, в доме № 15. В районе Сокол загорелась квартира, расположенная на шестом этаже 12-этажного многоквартирного жилого здания. Пресс представитель региональной службы МЧС сообщил, что площадь пожара составила не менее пяти квадратных метров. Сообщение о происшествии поступило к спасателям в 03:15 (мск), возгорание было полностью ликвидировано к в 4:01 (мск).
В МЧС отметили, что сложность ликвидации при тушении пожара была вызвана сильной захламленностью жилых помещений. Ребёнка передали бригаде «скорой помощи», отметил пресс-представитель ведомства.
Расчёты спасателей ликвидировали пожар, произошедший в северной части российской столицы, на Волоколамском шоссе, в доме № 15. В районе Сокол загорелась квартира, расположенная на шестом этаже 12-этажного многоквартирного жилого здания. Пресс представитель региональной службы МЧС сообщил, что площадь пожара составила не менее пяти квадратных метров. Сообщение о происшествии поступило к спасателям в 03:15 (мск), возгорание было полностью ликвидировано к в 4:01 (мск).
В МЧС отметили, что сложность ликвидации при тушении пожара была вызвана сильной захламленностью жилых помещений. Ребёнка передали бригаде «скорой помощи», отметил пресс-представитель ведомства.
Автор: Семен Зайцев