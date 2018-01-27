Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова не представляет жизни многодетной мамы без няни
Оксана Самойлова, супруга рэпера Джигана, рассказала подписчикам в Instagram, что пользуется услугами няни во время отпуска. Жена известного музыканта выразила недоумение способности многодетных мам справляться с детьми без помощи.
Самойлова оставляет наиболее сложные моменты няне, а сама заботится о старших детях. Супруга рэпера не скрывает, что роль матери дается ей с большим трудом. Она считает, что без посторонней помощи уследить за детьми практически нереально.
Оксана Самойлова уверена, что 3 ребенка и отсутствие няни приведут к полному отсутствию у неё свободного, что знаменитость не устраивает. Она выразила опасения в связи с приближением физического и морального истощения, считая это недопустимым, поскольку матерью женщины остаются навсегда и должны дарить детям заботу на протяжении долгого периода времени.
Самойлова оставляет наиболее сложные моменты няне, а сама заботится о старших детях. Супруга рэпера не скрывает, что роль матери дается ей с большим трудом. Она считает, что без посторонней помощи уследить за детьми практически нереально.
Оксана Самойлова уверена, что 3 ребенка и отсутствие няни приведут к полному отсутствию у неё свободного, что знаменитость не устраивает. Она выразила опасения в связи с приближением физического и морального истощения, считая это недопустимым, поскольку матерью женщины остаются навсегда и должны дарить детям заботу на протяжении долгого периода времени.
Автор: Валерий Антонов