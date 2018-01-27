Фанаты сравнили Наталью Рудову с Анджелиной Джоли на новом снимке
Фанаты сравнили звезду сериала "Татьянин день" Наталью Рудову с Анджелиной Джоли на новом снимке. Соответствующий пост актриса разместила в своей Instagram-ленте.
Наталья Рудова порадовала подписчиков очередным студийным образом. На фото актриса смотрит прямо в камеру огромными и невероятно красивыми глазами, которые сразу привлекают внимание из-за яркого вечернего макияжа. Потом взгляд падает на серьги и браслет с бриллиантами. В комментарии к посту звезда напомнила мужчинам, что скоро День всех влюбленных, на который можно подарить своим партнершам украшения с брюликами.
Фолловерам безумно понравился снимок. Об этом свидетельствуют более 86 тыс. лайков и множество комментариев, в которых Рудову сравнили с Анджелиной Джоли, Бриджит Бардо, Софи Лорен.
Ранее Рудова показала фото без макияжа.
Наталья Рудова порадовала подписчиков очередным студийным образом. На фото актриса смотрит прямо в камеру огромными и невероятно красивыми глазами, которые сразу привлекают внимание из-за яркого вечернего макияжа. Потом взгляд падает на серьги и браслет с бриллиантами. В комментарии к посту звезда напомнила мужчинам, что скоро День всех влюбленных, на который можно подарить своим партнершам украшения с брюликами.
Фолловерам безумно понравился снимок. Об этом свидетельствуют более 86 тыс. лайков и множество комментариев, в которых Рудову сравнили с Анджелиной Джоли, Бриджит Бардо, Софи Лорен.
Ранее Рудова показала фото без макияжа.
Автор: Джанабилова Татьяна П