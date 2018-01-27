В Воронеже ВАЗ въехал в автобус, пострадал один человек
В Воронеже на площади Ленина столкнулись маршрутный автобус № 80 и легковой автомобиль ВАЗ-2115. Инцидент был зафиксирован в субботу, 27 января, около восьми часов утра. Сообщается, что результате аварии пострадал один человек.
За рулем ВАЗа находился 27-летний житель Воронежа, автобусом же управлял 37-летний мужчина. В ДТП пострадала 28-летня пассажирка городской маршрутки.
На место аварии оперативно прибыли сотрудники полиции и медики. Последние приняли решение о госпитализации пострадавшей. По факту случившегося инициирована проверка, в рамках которой будет установлен виновник аварии.
За рулем ВАЗа находился 27-летний житель Воронежа, автобусом же управлял 37-летний мужчина. В ДТП пострадала 28-летня пассажирка городской маршрутки.
На место аварии оперативно прибыли сотрудники полиции и медики. Последние приняли решение о госпитализации пострадавшей. По факту случившегося инициирована проверка, в рамках которой будет установлен виновник аварии.
Автор: Валерия Орлова