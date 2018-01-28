Sony Xperia L2 появится в России по цене в 15 990 рублей
Смартфон Sony Xperia L2 появится на ведущих рынках России по цене в 15 990 рублей. Старт продаж запланирован на 30 января. Сведения о модели начального уровня предоставлены пресс-центром компании Sony Mobile Communications.
Sony Xperia L2 с HD-экраном в 5,5 дюймов (720 х 1280), представленный в начале январе на выставке CES 2018, получил дактилоскопический сканер на задней панели, более мощный аккумулятор на 3300 мАч, увеличенную память.
Смартфон Xperia L2 укомплектован двумя камерами на 8 и 13 Мп, чипсетом MT6737T частотой в 1,5 ГГц от компании MediaTek, памятью на 3 и 32 Гб, слотом для microSD-карт до 256 Гб. Устройство функционирует на базе Android Nougat версии 7.1.1.
Ранее Sony опустила цены на Xperia XZ1.
Sony Xperia L2 с HD-экраном в 5,5 дюймов (720 х 1280), представленный в начале январе на выставке CES 2018, получил дактилоскопический сканер на задней панели, более мощный аккумулятор на 3300 мАч, увеличенную память.
Смартфон Xperia L2 укомплектован двумя камерами на 8 и 13 Мп, чипсетом MT6737T частотой в 1,5 ГГц от компании MediaTek, памятью на 3 и 32 Гб, слотом для microSD-карт до 256 Гб. Устройство функционирует на базе Android Nougat версии 7.1.1.
Ранее Sony опустила цены на Xperia XZ1.
Автор: Джанабилова Татьяна П