Анна Седокова умилила фанатов фотографией сына
Популярная певица и телеведущая Анна Седокова умилила фанатов новой фотографией сына Гектора. Снимок малыша появился в профиле артистки в социальной сети Instagram.
В комментариях пользователи сошлись во мнении, что Гектор очень похож на маму. Отметим, что Седокова решила не скрывать ребенка от общественности очень долго. С выходом в эфир тревел-передачи «Вокруг света во время декрета» знаменитость показала всем Гектора. Дочки Седоковой уже давно стали любимицами публики, а вот малышу только предстоит побороться за внимание фолловеров.
На недавно опубликованной фотографии сын певицы запечатлен в коляске, мальчик сидит и улыбается в камеру. Фанаты изучили черты лица маленького Гектора и решили, что он похож на звездную маму. По мнению многих фолловеров, мальчик покорил их.
Сейчас Анна Седокова находится в Лос-Анджелесе. Пользователей давно беспокоит, куда пропала ее дочь Моника. Певица в ходе недавнего прямого эфира рассказала, что пока не может объяснить фантам ситуацию, связанную с ее вторым ребенком.
В комментариях пользователи сошлись во мнении, что Гектор очень похож на маму. Отметим, что Седокова решила не скрывать ребенка от общественности очень долго. С выходом в эфир тревел-передачи «Вокруг света во время декрета» знаменитость показала всем Гектора. Дочки Седоковой уже давно стали любимицами публики, а вот малышу только предстоит побороться за внимание фолловеров.
На недавно опубликованной фотографии сын певицы запечатлен в коляске, мальчик сидит и улыбается в камеру. Фанаты изучили черты лица маленького Гектора и решили, что он похож на звездную маму. По мнению многих фолловеров, мальчик покорил их.
Сейчас Анна Седокова находится в Лос-Анджелесе. Пользователей давно беспокоит, куда пропала ее дочь Моника. Певица в ходе недавнего прямого эфира рассказала, что пока не может объяснить фантам ситуацию, связанную с ее вторым ребенком.
Автор: Валерия Орлова