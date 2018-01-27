После ДТП под Москвой госпитализировали двух детей
Под Москвой в результате ДТП получили травмы два ребёнка. Столкновение легковых автомобилей произошло в Домодедове, сообщают столичные массмедиа.
На территории Москвы, в международном аэропорту Домодедово дорожная полиция зафиксировала ДТП между двумя транспортными средствами. В результате произошедшего травмированы двое детей, они доставлены в больницу. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины имевшей место дорожной аварии.
На территории Москвы, в международном аэропорту Домодедово дорожная полиция зафиксировала ДТП между двумя транспортными средствами. В результате произошедшего травмированы двое детей, они доставлены в больницу. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины имевшей место дорожной аварии.
Автор: Семен Зайцев