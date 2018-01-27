"Русская Кардашьян" Анастасия Квитко на видео показала примерку ювелирных изделий в откровенном топе
Модель Анастасия Квитко поделилась в Instagram видео, на котором примеряла ювелирные украшения. Но больше всего внимание привлекло то, что девушка была лишь в лаконичном черном топе, который не мог полностью скрыть все достоинства «Русской Кардашьян».
Анастасия Квитко, больше известная по прозвищу «Русская Кардашьян» поделилась со своими подписчиками в соцсети Instagram видео, на котором предстала в полуобнаженном виде. Сверху на девушке был одет лишь черный лаконичный топ, который еле скрывал достоинства популярной блогерши. В таком виде она снялась в магазине ювелирных изделий.
Анастасия рассказала, что очень любит настоящие бриллианты из Якутии. Также на видео модель надела на запястье браслет из ювелирной коллекции, который привлёк не меньше внимания, чем сама девушка.
Анастасия Квитко, больше известная по прозвищу «Русская Кардашьян» поделилась со своими подписчиками в соцсети Instagram видео, на котором предстала в полуобнаженном виде. Сверху на девушке был одет лишь черный лаконичный топ, который еле скрывал достоинства популярной блогерши. В таком виде она снялась в магазине ювелирных изделий.
Анастасия рассказала, что очень любит настоящие бриллианты из Якутии. Также на видео модель надела на запястье браслет из ювелирной коллекции, который привлёк не меньше внимания, чем сама девушка.
Автор: Страхова Дарья