Рита Ора показала "голое" фото в меховой шапке
Рита Ора показала многочисленным фанатам "голое" фото в меховой шапке. Соответствующий пост, набравший больше 400 тыс. лайков, актриса разместила в микроблоге Instagram.
Рита Ора без стеснений демонстрирует откровенные фотографии, привлекая в свой аккаунт толпы поклонников. В преддверии Нового года звезда оригинально поздравила подписчиков, показав откровенный снимок, сделанный на кровати.
Недавно Ора предстала в не менее оригинальном образе, сидя за столом с пирожным. Из одежды знаменитость предпочла надеть только меховую шапку черного цвета. Фанаты назвали кадр «аппетитным и сладким», как и торт, который позволила себе съесть знаменитость.
Ранее Ора показала снимок без нижнего белья.
Рита Ора без стеснений демонстрирует откровенные фотографии, привлекая в свой аккаунт толпы поклонников. В преддверии Нового года звезда оригинально поздравила подписчиков, показав откровенный снимок, сделанный на кровати.
Недавно Ора предстала в не менее оригинальном образе, сидя за столом с пирожным. Из одежды знаменитость предпочла надеть только меховую шапку черного цвета. Фанаты назвали кадр «аппетитным и сладким», как и торт, который позволила себе съесть знаменитость.
Ранее Ора показала снимок без нижнего белья.
Автор: Джанабилова Татьяна П