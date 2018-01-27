Учёные: Мастурбация может привести к сердечным заболеваниям
Ученые в ходе проведения очередного исследования в очередной раз убедились, что мастурбация опасна для здоровья. Оказывается, женщины и мужчины, снимающие самостоятельно сексуальное напряжение, могут столкнуться с серьёзными заболеваниями сердца.
Статистические данные говорят, что 95% мужчин и 70% женщин, которые не состоят в серьёзных отношениях, регулярно прибегают к мастурбации. По сведениям медиков, информация о том, что этот процесс вызывает бесплодие и развитие слепоты, является преувеличенной. Однако уже доказано, что самоудовлетворение помогает женщинам снизить спазмы, появляющиеся в ходе менструации. Что касается мужчин, то мастурбация полезна и им. Уже давно исследователи доказали, что она снижает вероятность развития рака предстательной железы и аденомы.
По словам ученых, слишком частое самоудовлетворение может привести к резкому повышению давления крови. Также она способствует появлению скрытых заболеваний сосудов. Исследователи советуют проявлять особую осторожность тем людям, у которых несколько раз в день меняется артериальное давление, поскольку неконтролируемые показатели могут привести к инсульту или же остановке сердца.
Статистические данные говорят, что 95% мужчин и 70% женщин, которые не состоят в серьёзных отношениях, регулярно прибегают к мастурбации. По сведениям медиков, информация о том, что этот процесс вызывает бесплодие и развитие слепоты, является преувеличенной. Однако уже доказано, что самоудовлетворение помогает женщинам снизить спазмы, появляющиеся в ходе менструации. Что касается мужчин, то мастурбация полезна и им. Уже давно исследователи доказали, что она снижает вероятность развития рака предстательной железы и аденомы.
По словам ученых, слишком частое самоудовлетворение может привести к резкому повышению давления крови. Также она способствует появлению скрытых заболеваний сосудов. Исследователи советуют проявлять особую осторожность тем людям, у которых несколько раз в день меняется артериальное давление, поскольку неконтролируемые показатели могут привести к инсульту или же остановке сердца.
Автор: Валерия Орлова