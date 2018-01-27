«Дом-2»: Александра Гозиас не смогла вовремя попасть к семье из-за ухудшившейся погоды
Александра Гозиас, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», в срочном порядке искала билеты до Кракова. Девушке удалось найти лишь вариант с тремя пересадками, длительность перелета была вызвана изменениями погодных условий.
По информации экс-участницы популярного шоу, ей пришлось согласиться на единственно возможный вариант, включающий в себя несколько пересадок. Это, отмечает Гозиас, было единственной возможностью, хотя стандартный перелёт длится не более двух часов. Бывшая участница популярного реалити-шоу рассказала в Instagram, что 27 января у неё мамы день рождения. Праздник семья решила провести за рубежом, но у девушки неожиданно возникли проблемы с перелётом. За час до вылета рейс был отменён, хотя в Калининграде девушку ждала машина на Европу.
Самолет, вылетев через час, покружил над Храброво, после чего вернулся в Москву. Экс-участница «Дома-2» очень надеется, что её багаж в суматохе не будет утерян. Александре Гозиас очень хочется, чтобы подарки для мамы доехали в целости и сохранности. Девушка выложила в Instagram фотоснимки авиабилетов, подтверждающих сложности есть ситуации.
По информации экс-участницы популярного шоу, ей пришлось согласиться на единственно возможный вариант, включающий в себя несколько пересадок. Это, отмечает Гозиас, было единственной возможностью, хотя стандартный перелёт длится не более двух часов. Бывшая участница популярного реалити-шоу рассказала в Instagram, что 27 января у неё мамы день рождения. Праздник семья решила провести за рубежом, но у девушки неожиданно возникли проблемы с перелётом. За час до вылета рейс был отменён, хотя в Калининграде девушку ждала машина на Европу.
Самолет, вылетев через час, покружил над Храброво, после чего вернулся в Москву. Экс-участница «Дома-2» очень надеется, что её багаж в суматохе не будет утерян. Александре Гозиас очень хочется, чтобы подарки для мамы доехали в целости и сохранности. Девушка выложила в Instagram фотоснимки авиабилетов, подтверждающих сложности есть ситуации.
Автор: Семен Зайцев