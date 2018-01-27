Американские физики создали искусственный аналог мозга
Американские физики, работающие на базе Национального института технологий, создали искусственный аналог мозга. Первые испытания прошли успешно.
Ученый Майкл Шнайдер рассказал, что его группа четыре года пыталась клонировать человеческий мозг, сохранив его активные функции. Специалистам удалось добиться непревзойденного результата при помощи набора, состоящего из мощных магнитов и сверхпроводников.
На данный момент ученые не смогли до конца расписать механизм работы синапсов клеток мозга, поскольку процесс достаточно трудоемкий и непонятный. Несмотря на возникшие в работе сложности, созданный мозг уникален и способен перерабатывать поступившую информацию быстро, затрачивая при этом в два раза меньше энергии, чем аналог.
Ранее ученые вырастили мозг.
Ученый Майкл Шнайдер рассказал, что его группа четыре года пыталась клонировать человеческий мозг, сохранив его активные функции. Специалистам удалось добиться непревзойденного результата при помощи набора, состоящего из мощных магнитов и сверхпроводников.
На данный момент ученые не смогли до конца расписать механизм работы синапсов клеток мозга, поскольку процесс достаточно трудоемкий и непонятный. Несмотря на возникшие в работе сложности, созданный мозг уникален и способен перерабатывать поступившую информацию быстро, затрачивая при этом в два раза меньше энергии, чем аналог.
Ранее ученые вырастили мозг.
Автор: Джанабилова Татьяна П